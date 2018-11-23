الرئيس البارزاني يجتمع مع رئيس الجبهة التركمانية في بغداد

2018/11/23 | 10:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - بغدادإجتمع الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الجمعة، مع رئيس الجبهة التركمانية العراقية، ارشد الصالحي، في العاصمة العراقية بغداد.وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، بأنه تم بحث آخر التطورات السياسية التي يشهدها العراق في الوقت الراهن.وكان الرئيس مسعود البارزاني، قد عقد يوم امس الخميس سلسلة من اللقاءات مع زعماء سياسيين ومسؤولين حكوميين في بغداد، في خطوة لحلحلة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.وكان مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، قد اشار في وقت سابق، أن البارزاني سيتوجه اليوم الى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

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