بارزاني يتوجه إلى النجف بعد مساعي تصحيح مسار العلاقات مع بغداد

2018/11/23 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في بغداد، اليوم الخميس، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في أول زيارة للزعيم الكردي إلى العاصمة منذ سنتين وبعد قطيعة طويلة في أعقاب الاستفتاء حول الانفصال.

وينظر إلى هذه الزيارة على أنها خطوة جديدة في تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد، بعدما شهدت تدهورا في أعقاب إجراء الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي استفتاء على الاستقلال في سبتمبر/أيلول 2017.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي بعد ظهر الخميس عن الاجتماع بين الرجلين، ناشرا صورة تظهر عبد المهدي وإلى جانبه بارزاني مرتديا بدلة رسمية بدلا من زيه الكردي التقليدي المعتاد.

وبحسب مصادر كردية، من المتوقع أن يلتقي بارزاني مسؤولين عراقيين آخرين، من بينهم الزعيم البارز مقتدى الصدر.

وكان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق قبل أن يتنحى مع انتهاء ولايته بعد الاستفتاء، ويرأس اليوم الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فاز في سبتمبر/أيلول الماضي في الانتخابات التشريعية بالإقليم.

وبعد تصويت غالبية سكان إقليم كردستان على الاستقلال العام الماضي، اعتبرت بغداد العملية غير قانونية.



وعلى الأثر، اتجهت المدرعات العراقية شمالا لاستعادة مناطق متنازع عليها مع أربيل، وفرضت عقوبات اقتصادية.

ولكن منذ تسمية عبد المهدي رئيسا للوزراء في أكتوبر/تشرين الأول، بدا أن التوتر انخفض بين الطرفين.

فبعد خسارة فؤاد حسين، مرشح بارزاني للانتخابات الرئاسية العراقية، عينه عبد المهدي وزيرا للمالية في حكومته.



وأعلن الجانبان التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي لاستئناف صادرات نفط كركوك شمال بغداد.

وقال عبد المهدي لصحافيين الأربعاء “يهمنا جداً أن تكون العلاقات بين أربيل وبغداد جيدة وسالكة، والحقيقة أننا فعلاً شاهدنا تحسنا كبيرا على كافة الصعد”.

وبحسب مسؤول عراقي مطلع على الزيارة، يناقش الرجلان مسار تشكيل الحكومة وحصة إقليم كردستان من الموازنة الفيدرالية.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنه “تم التوصل إلى اتفاق على الموازنة”.

ومرر البرلمان العراقي في مارس/آذار الماضي موازنة، خفضت فيها حصة كردستان العراق من 17% إلى 12,6 في المئة.

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