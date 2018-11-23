2018/11/23 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراسل الغد: 30 قتيلا وعدد من الجرحى بانفجار في سوق قرب مدينة بيشاور شمال غرب باكستان

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