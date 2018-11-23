English | وظائف


مراسل الغد: 30 قتيلا وعدد من الجرحى بانفجار في سوق قرب مدينة بيشاور شمال غرب باكستان
2018/11/23 | 10:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مراسل الغد: 30 قتيلا وعدد من الجرحى بانفجار في سوق قرب مدينة بيشاور شمال غرب باكستان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسل الغد: 30 قتيلا وعدد من الجرحى بانفجار في سوق قرب مدينة بيشاور شمال غرب باكستان) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسل الغد: 30 قتيلا وعدد من الجرحى بانفجار في سوق قرب مدينة بيشاور شمال غرب باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ 5 تصورات خاطئة عن الكافيين
⋙ شرطة بريطانيا تنشر مقطعا مصورا لاثنين يشتبه في ضلوعهما في تسميم سكريبال
⋙ اعتقال شخص بحوزته اسلحة “متنوعة” في النهروان
⋙ اندلاع اشتباكات بين القوات الروسية والأميركية في سوريا
⋙ العامري يقلب المعادلة برسالة "تهديد" لمحور السنة..
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | فندق قدري - الجزء الثاني: الحلقة ٧
⋙ شاهد بالفيديو | تداخل الصلاحيات بين الاجهزة الامنية .. تقرير: حسين الفارس ‏
⋙ بالصور:افتتاح المدرسة العلمية الجعفرية في مدينة سامراء المقدسة
الأكثر شيوعا