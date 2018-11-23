بالصور.. الفيضانات والسيول تخلف خسائر مادية في صلاح الدين

2018/11/23 | 10:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد شهدت مناطق في محافظة صلاح الدين، فيضانات وسيول جارفة نتيجة غزارة الامطار التي هطلت فيها خلال ليلة أمس وصباح اليوم الجمعة ما تسببت بإلحاق خسائر مادية بممتلكات المواطنين.ووجه أهالي قرى الحور والجرناف والحرية بقضاء الشرقاط نداءات استغاثة للحكومة للإسراع بانتشالهم من أسطح منازلهم بعد غرق بيوتهم بالكامل.وجاء ذلك بعد موجة […]

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