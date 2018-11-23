العكيلي يطالب بعدم فتح ملفات قديمة تقود إلى أزمات سياسية بين بغداد وكردستان

2018/11/23 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو تحالف سائرون صباح العكيلي، أن نسب المحافظات من الموازنة تحتسب على أساس نسبة السكان وهذا ما نص عليه الدستور، حيث ان مطالبة الاقليم من خلال زيارة بارزاني الى بغداد بزيادة حصة كردستان في الموازنة تخضع للدستور وليس الى اتفاقات بين الاطراف السياسية.

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