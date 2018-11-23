السليطي: جمع 50 توقيعًا بالبرلمان لتعديل قانون الجمعيات العلمية

2018/11/23 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن سائرون صادق السليطي، اليوم الجمعة، عن جمع 50 توقيعًا لتعديل قانون الجمعيات العلمية.

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