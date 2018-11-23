نجم برشلونة السابق: نيمار لن يعود

2018/11/23 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة السابق، ، أنه لا يرى أي فرصة لعودة البرازيلي نيمار، لارتداء قميص الفريق الكتالوني مرة أخرى.

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