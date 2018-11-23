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مدافعا عن السعودية.. ترامب يؤكد تحالفه معها خدمة لكيان إسرائيل
2018/11/23 | 11:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن السلطات السعودية اثر الاشتباه في ضلوعها بقضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدا أهمية التحالف مع المملكة بالنسبة لبلاده

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