ظريف: غطرسة ترامب تقف حائلا دون تحقيق اهداف الاتفاق النووي

2018/11/23 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف, اليوم الجمعة, أن" غطرسة ترامب تقف حائلا دون تحقيق اهداف الاتفاق النووي."

وقال ظريف خلال كلمة له أمام الاجتماع التجاري لغرفة التجارة الايطالية الايرانية المشتركة واتحاد الصناعة الايطالية في روما, إن" كان الاميركان لا يرغبون او لا يمكنهم استثمار الفرص التجارية في ايران فبأي حق يضعون العراقيل اللامشروعة امام الشركات العالمية التي تتطلع الى التعاون مع ايران،" مؤكدا, ان "من حق الشركات الايطالية والايرانية استثمار الفرص التجارية والاقتصادية الكبيرة المتاحة دون اية عقبات".واضاف ظريف ان" هناك طرق كثيرة لتعاون شركات البلدين ونحن نسعى حاليا لتعبيد هذه الطرق عبر الاتحاد الاوروبي او التعاون الثنائي".وشدد ظريف على "دور الشعب الايراني واهميته باعتباره السند والدعامة الوحيدة للبلاد، وقال اننا "لم نتفاوض حول الاتفاق النووي لكي نبحث عن ذريعة من اجل التخلى عنه ولكن اذا ما شعر الشعب الايراني بأن سائر الشركاء في الاتفاق النووي لا يريدون او لا يمكنهم تحقيق مصالحه فإننا سيكون لنا خيارات مختلفة أخرى".انتتهى..م.ر

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