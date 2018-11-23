بالصور:افتتاح المدرسة العلمية الجعفرية في مدينة سامراء المقدسة

2018/11/23 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت ظهر امس الخميس المدرسة العلمية الجعفرية في سامراء والتي تشرف عليها المرجعية الدينية العليا بالنجف الاشرف

و صرح الشيخ جعفر الساعدي إنه لمن دواعي السرور والغبطة مشاركتنا في هذا الحفل الخاص بأعادة افتتاح المدرسة الجعفرية والذي بناها سابقاً السيد محمد حسن الشيرازي حفاظاً منه على نشر علم أهل البيت عليهم السلام.

وأشار أن المدرسة التي بنيت في القرون الماضية تعد من أهم المدارس في العراق حيث كانت تحتوي على مكتبة كبيرة تضم مخطوطات ومؤلفات قديمة.موضحا ان بناء المدرسة الحالي يكاد يشبه بنائها في الماضي وذلك حرصاً من المرجعية على اعادة تراث العلماء القدماء.

وحضر الحفل شخصيات من علماء دين من مختلف المحافظات العراقية، كما حضر وفد ممثل من شيوخ ووجهاء عشائر مدينة سامراء يرافقهم رئيس جامعة سامراء مع عمداء بعض الكليات.

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