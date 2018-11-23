مقتل 25 شخصا وإصابة 35 في تفجير شمال غربي باكستان

2018/11/23 | 11:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وقع انفجار كبير، اليوم الجمعة صباحا، في بلدة هانجو الواقعة شمال غربي باكستان، ما أدى إلى مقتل أكثر من 25 شخصا وجرح آخرين.وأفادت قناة “جيو” الباكستانية نقلا عن مصادر أمنية خاصة أن الانفجار وقع بالقرب من معهد ديني يرتاده مواطنون كل يوم.وأعلنت وزارة الصحة الباكستانية أنه تم نقل أكثر من 35 جريحا […]

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