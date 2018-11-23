مسعود بارزاني يتفاجأ بطلب في بغداد: اعطوني وقتا للتفكير

2018/11/23 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف وزير الإعمار والإسكان في الحكومة الإتحادية، بنكَين ريكاني، والذي يرافق وفد اقليم كوردستان الى بغداد برئاسة مسعود بارزاني عن طلب تقدمت به القوى السياسية العراقية بإطلاق الزعيم الكوردي لمبادرة لحل الأزمة العراقية.وبحسب حديث ريكاني الذي ادلاه لمحطة رووداو الكوردية، "القوى السياسية العراقية دعت الرئيس بارزاني أن يبادر بإفتتاح مكتب له في بغداد، ليس لحل المشاكل بين أربيل وبغداد فقط، بل لحل الأزمة العراقية برمتها، سواء كانت مشاكل سياسية أو إقتصادية أو غيرها".وأضاف، "أن بارزاني لم يرد لحد الآن على هذه المبادرة، وطالب بإعطائه فرصة للتفكير في الأمر".وعقد مسعود بارزاني، امس الخميس سلسلة لقاءات مع زعماء سياسيين ومسؤولين حكوميين في بغداد، في خطوة قال إنها لـ”تصحيح المسار” بين الجانبين.ويجري بارزاني زيارة لبغداد هي الاولى منذ 2017، وبعد توتر العلاقات بين الجانبين على نحو غير مسبوق، في أعقاب استفتاء الاستقلال.وتحسنت العلاقات بين الجانبين نسبياً، في الأشهر القليلة الماضية، لكن ينتظرهما مباحثات مكثفة بشأن المشاكل العالقة، وفي مقدمتها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وحصة الإقليم من ميزانية الدولة، وإدارة الثروة النفطية، وتمويل وتسليح قوات الإقليم “البيشمركة”.وفي مؤشرات جلية على تحسن العلاقات، قررت الحكومة العراقية، هذا الأسبوع، توحيد التعرفة الجمركية بين الجانبين، واستئناف ضخ النفط من كركوك إلى ميناء جيهان التركي، عبر خط أنابيب مملوك لحكومة الإقليم.

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