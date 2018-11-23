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الجبوري يحمل أهالي الشرقاط غرقهم بالسيول.. ويحذر: القادم أخطر
2018/11/23 | 11:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ دعا رئيس كتلة تحالف المحور الوطني النيابية، أحمد عبدالله الجبوري، كافة الأجهزة الأمنية ودوائر الدولة الخدمية والصحية وجميع إمكانيات محافظة صلاح الدين والمنظمات الانسانية بالتدخل الفوري والعاجل لأنقاذ أهالي قضاء الشرقاط من السيول التي أغرقت الكثير من قرى المدينة.

كما دعا الجبوري في بيان تلقت وكالة كلكامش برس؛ نسخة منه “الوحدات الإدارية […]

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