ارتفاع أعداد القتلى إلى 30 في انفجار بمدينة بيشاور شمال غرب باكستان

2018/11/23 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة أرشيفية

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أفاد مراسلنا، إن 30 قتيلا على الأقل سقطوا جراء إنفجار بسوق في بلدة قرب مدينة بيشاور بشمال غرب باكستان، اليوم الجمعة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة أوراكزاي في شمال غرب البلاد.

ووقع الانفجار في نفس الوقت تقريبا الذي حاول فيه ثلاثة مهاجمين اقتحام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية مما أسفر عن مقتل مسؤولين بالشرطة.



وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان الانفصالية المسؤولية عن الهجوم على القنصلية.

يأتي هذا في الوقت الذي هاجم فيه ثلاثة مسلحين قنصلية الصين في مدينة كَراتشي ما أسفر عن مقتل ثلاثة من الشرطة الباكستانية وإصابة حارس أمن.

حيث أعلنت الشرطة أنها قتلت المهاجمين الثلاثة.



فيما أوضح وزير الخارجية أن كل موظفي القنصلية الصينية بخير، وتم نقلهم إلى مكانٍ آمن.

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