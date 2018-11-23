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مصدر: بارزاني سيزور النجف ويلتقي الصدر
2018/11/23 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس يستعد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الجمعة، للتوجه إلى مدينة النجف، للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال مصدر مطلع لـ “ناس” اليوم (23 تشرين الثاني 2018)، إن “بارزاني، يستعد لزيارة النجف، بهدف لقاء الصدر”.

ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل.

وكان بارزاني، اجرى سلسلة لقاءات مع الزعماء والقادة، اختتمها […]

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