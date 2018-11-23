2018/11/23 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف مدير الدفاع المدني في واسط العميد سمير المكصوصي، الجمعة، عن استنفار فرق الدفاع المدني نتيجة هطول امطار غزيرة في المحافظة، مشيراً إلى أن المناطق الحدودية مع ايران مهددة بالسيول.وقال المكصوصي، لـ”ناس”، (23 تشرين الثاني 2018)، إن “فرق الدفاع المدني مستنفرة ومنتشرة في عموم المحافظة وبالتنسيق مع طيران الجيش منذ بداية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني في واسط بحالة استنفار.. والسيول تهدد المناطق الحدودية) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني في واسط بحالة استنفار.. والسيول تهدد المناطق الحدودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).