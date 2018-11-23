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الدفاع المدني في واسط بحالة استنفار.. والسيول تهدد المناطق الحدودية
2018/11/23 | 12:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس كشف مدير الدفاع المدني في واسط العميد سمير المكصوصي، الجمعة، عن استنفار فرق الدفاع المدني نتيجة هطول امطار غزيرة في المحافظة، مشيراً إلى أن المناطق الحدودية مع ايران مهددة بالسيول.

وقال المكصوصي، لـ”ناس”، (23 تشرين الثاني 2018)، إن “فرق الدفاع المدني مستنفرة ومنتشرة في عموم المحافظة وبالتنسيق مع طيران الجيش منذ بداية […]

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