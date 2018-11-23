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مصرع شخصين اثر انهيار منزلهم نتيجة الامطار في ذي قار
2018/11/23 | 12:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذي قار – ناس افاد مصدر محلي، الجمعة، بمصرع شخصين اثر سقوط منزلهم نتيجة لغزارة الامطار شمالي محافظة ذي قار.  وقال المصدر لـ”ناس” (23 تشرين الثاني 2018)، إن “امرأة بالعقد الرابع من العمر وولدها البالغ من العمر 13 عاما لقيا مصرعيهما نتيجة سقوط سقف منزلهما في قرية الصفيرة (3كم غرب قضاء الرفاعي)، في محافظة ذي […]

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