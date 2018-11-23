تعرف على طقس الجمعة واليومين المقبلين

2018/11/23 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن يكون طقس اليوم الجمعة واليومين المقبلين غائماً ممطراً.وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة كلكامش برس؛ نسخة منه ان طقس اليوم “في المنطقة الوسطى، غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة تكون رعدية أحياناً، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن يوم أمس، وفي المنطقة […]

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