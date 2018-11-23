البارزاني يعقد إجتماعاً مع صالح المطلك في بغداد

2018/11/23 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلإجتمع الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الجمعة، مع رئيس جبهة الحوار الوطنيّ، صالح المطلك، في العاصمة العراقية بغداد.وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، بأنه حضر خلال الإجتماع كل من محمد تميم، و قاسم الفهداوي واعضاء من جبهة الحوار الوطني.وكان الرئيس البارزاني قد عقد عدة لقاءات صباح هذا اليوم، في مقر إقامته بالعاصمة العراقية بغداد، وشملت لقاءاً مع المفكر السياسي البارز حسن العلوي، ومع رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، بالإضافة الى زيارته الى مقر إقامة رئيس إئتلاف النصر، حيدر العبادي حيث تم بحث التطورات السياسية التي يشهدها العراق في الوقت الراهن.وكان البارزاني، قد عقد يوم امس الخميس سلسلة من اللقاءات مع زعماء سياسيين ومسؤولين حكوميين في العاصمة العراقية، في خطوة لحلحلة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد.

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