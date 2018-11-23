اطباء يحذرون من اضافة العسل الى اطعمة الرضع لهذه الاسباب

2018/11/23 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واتضح من الفحوص التي أجريت لهؤلاء الأطفال الأربعة إصابتهم بتسمم وشيقي نتيجة منحهم "سكاتات - لهايات" تحتوي على عسل، يتم بيعها في بعض المتاجر وعبر الإنترنت.وجاء هذا التنبيه الجديد من جانب الأطباء بعد إصدار تنبيه مشابه من جانب إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعدم منح الأطفال الذين لم يبلغوا عامهم الأول العسل على الإطلاق.وقال الأطباء إن مكمن الخطورة في ذلك يتمثل في البكتيريا التي توجد بشكل طبيعي في العسل (حيث يحتوي على أبواغ بكتيرية تسمى كلوستريديوم بوتيولينوم) والتي يمكنها أن تتكاثر في جهاز الطفل الهضمي وتُسَبِّب التسمم الوشيقي المميت بالنسبة للأطفال الذين لم يكملوا عامهم الأول؛ لأنهم يكونون ضعافا.ومع هذا، فقد لفت الأطباء إلى أن معظم أطعمة الأطفال التي تحتوي على عسل ستكون آمنة؛ لأنها تُسَخَّن حتى درجة حرارة عالية بما فيه الكفاية لقتل أي بكتيريا.انتهى..م.ر

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