الاهلي المصري يقيل مدربه الفني

2018/11/23 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الاثنين, إقالة المدير الفني لفريق الكرة الأول باتريس كارتيرون ومدرب الأحمال مايكل ليندمان، على خلفية خروج الفريق من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، على يد الوصل الإماراتي، فيما كلف المدرب محمد يوسف الذي قاد الشرطة لموسمين في دوري الكرة العراقي الممتاز.

كما قرر المجلس تكليف سيد عبد الحفيظ قائمًا بأعمال مدير الكرة، وتكليف محمد يوسف مديرًا فنيًّا مؤقتًا للفريق الأول لحين إتمام التعاقد مع مدير فني وطاقم جهاز جديد للفريق الأول.وأطاح الوصل الإماراتي بضيفه الأهلي المصري، من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم (البطولة العربية)، عقب تعادله معه 1/1 مساء الخميس، في إياب دور الستة عشر للمسابقة.واستفاد الفريق الإماراتي من تعادله ذهابًا 2/2 على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية، ليظفر ببطاقة التأهل لدور الثمانية في البطولة، مستفيدًا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في حال تعادل الفريقين بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.ويأتي هذا الوداع المبكر للأهلي من البطولة العربية بعد أقل من أسبوعين من إخفاقه في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، إثر خسارته أمام الترجي التونسي في نهائي المسابقة.انتهى..م.ر

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