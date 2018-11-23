English | وظائف


المالكي يتوجه الى طهران
2018/11/23 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سياسية- كلكامش برس؛ ‏توجه الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية، نوري المالكي، اليوم الجمعة الى ⁧ العاصمة الإيرانية طهران.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر⁧ الوحدة الاسلامية⁩ الذي سيعقد غداً السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يتوجه الى طهران) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يتوجه الى طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).


كامل التفاصيل في: كلكامش برس ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ زيارة البارزاني لبغداد جزء من حراك لبناء تحالف جديد مقرّب من إيران
⋙ واع/ مصرع طفلة بانهيار منزل جراء الامطار شمال البصرة
⋙ مصدر: الصدر سيستقبل بارزاني اليوم في الحنانة
⋙ شاهد بالفيديو | عبد المهدي يدعو فرنسا للمشاركة بإعادة إعمار العراق - نشرة أخبار السومرية اامساء ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٨
⋙ ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في الشرقاط بعد غرق طفلين
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | عبد المهدي يدعو فرنسا للمشاركة بإعادة إعمار العراق - نشرة أخبار السومرية اامساء ٢٢ تشرين الثاني ٢٠١٨
⋙ شاهد بالفيديو | روسيا تنفي مقترح سحب القوات الإيرانية من سوريا مقابل رفع العقوبات عنها .. تقرير محمد عماد
⋙ بالصور.. خروج جسرين رئيسين في الموصل عن الخدمة بسبب انهيارات جزئية
الأكثر شيوعا