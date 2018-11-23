المالكي يتوجه الى طهران

2018/11/23 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ ‏توجه الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية، نوري المالكي، اليوم الجمعة الى ⁧ العاصمة الإيرانية طهران.وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر⁧ الوحدة الاسلامية⁩ الذي سيعقد غداً السبت.

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