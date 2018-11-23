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ظريف: على اوروبا والآخرين تحمل تكلفة الأمن العالمي
2018/11/23 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ان على اوروبا والبلدان الاخرى تحمل تكلفة ضمان الامن على الصعيد العالمي.وقال ظريف في كلمة القاها في الملتقى

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