ظريف: على اوروبا والآخرين تحمل تكلفة الأمن العالمي

2018/11/23 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" ان على اوروبا والبلدان الاخرى تحمل تكلفة ضمان الامن على الصعيد العالمي.وقال ظريف في كلمة القاها في الملتقى

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