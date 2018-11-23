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تركيا: تصريحات ترامب حول خاشقجي تعني أنه سيغض الطرف عن القتل
2018/11/23 | 12:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تظهر أنه سيغض الطرف عن الحادث أيا كان الأمر.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير التركي قوله “إن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا بتسجيل صوتي فيما يتعلق بمقتل خاشقجي”.

وتحدث جاويش أوغلو عن لقاء […]

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