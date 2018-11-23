2018/11/23 | 12:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:رد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، على التصريحات الأخيرة من إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي الحالي، وريال مدريد السابق.وكان إيكر كاسياس قد عانى من خلافات مع مورينيو في حقبته مع ريال مدريد، وقال في مقابلة يوم أمس الخميس، إنه لم يواجه مورينيو، ولو عاد به الزمن إلى تلك الفترة كان سيختار المواجهة مع البرتغالي.

وقال مورينيو في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية: "هذا التصريح يعطي فكرة أن هذا الشخص يعيش المرحلة الأخيرة من حياته المهنية، لكن عندما يتعلق الأمر بي فهو يقول إنه لم يواجهني، وهو أمر لا يتوافق مع الحقيقة، لم يكن هناك أحد يفعل ذلك أفضل منه، كان يفعلها من الخلف بشكل خفي".ويشير مورينيو بهذا التصريح إلى استخدام إيكر كاسياس لوسائل الإعلام والصحافة في إسبانيا من أجل مواجهة مورينيو، قبل رحيله عن النادي الملكي في صيف عام 2013.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مورينيو يرد بقوة على كاسياس ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مورينيو يرد بقوة على كاسياس ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).