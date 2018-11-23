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بارزاني يبحث في بغداد مع الجبهة التركمانية آخر التطورات السياسية
2018/11/23 | 12:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادبحث رئيس الحزب الديقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، مع رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، آخر المستجدات السياسية.

وذكر مصدر مطلع لـ”النور نيوز”، ان “بارزاني التقى خلال زيارته الى بغداد رئيس الجبهة التركمانية وبحث معه آخر التطورات السياسية التي يشهدها العراق في الوقت الراهن”.

وكان بارزاني أجرى، يوم أمس، سلسلة لقاءات مع زعماء سياسيين ومسؤولين حكوميين في العاصمة العراقية بغداد، فيما سيتوجه الى النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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