نائب يعلن جمع 50 توقيعا لتعديل قانون الجمعيات العلمية

2018/11/23 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي، اليوم الجمعة، جمع 50 توقيعا لتعديل قانون الجمعيات العلمية.

وقال النائب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أحد أساليب التفريق المناطقي التي انتهجها نظام البعث الصدامي تجسد بالمادة ١١ من قانون الجمعيات المرقم ٥٥ لسنة ١٩٨١ والذي حصر الترشح لأعضاء ورئاسة الجمعيات فقط لمن سكنهم او محل عملهم بنفس موقع الجمعية مما ساهم بأضعاف الجمعيات وبالأخص التخصصية كجمعية أطباء القلب وغيرها وحرم أبناء المحافظات من الكفاءات العلمية من عضوية او رئاسة الهيئة الإدارية”.

وأشار الى “استحصل أكثر من ٥٠ توقيع للنواب ومن كتل مختلفة وأحيل الطلب للجنة القانونية لصياغة التعديل المطلوب وبما يتوافق مع الدستور العراقي الذي أتاح مبدأ تكافؤ الفرص بين العراقيين وبلا تمييز”.

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