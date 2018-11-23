2018/11/23 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربيأعلن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الصهيوني، أن بنيامين نتنياهو سيزور مملكة البحرين “قريبا”.

وأوضح هاني مرزوق المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء للإعلام العربي، لهيئة البث الصهيونية، أن “مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو”.

واعتبر أن “هذه الزيارة ما هي إلا تمهيد لأمر أكبر، لشرق أوسط آخر.



وهي بداية البداية لعلاقات جديدة، ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ”، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشار مرزوق أن “إسرائيل ترى العالم العربي الكبير والمتنوع والغني بالمقدرات البشرية، وهي تريد إقامة علاقات كبيرة معه على المستوى العلمي والأكاديمي”.

وأفاد أن “إسرائيل تقوم بجهود كبيرة جدا على الأصعدة الأمنية والأكاديمية، وسنرى ثمارها”.

وأضاف مرزوق أن “العديد من الوزراء قاموا في الماضي بزيارات لدول عربية وخليجية بطواقم كبيرة اقتصادية، وطلاب جامعيين”.

وفي 26 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، قام نتنياهو بزيارة لسلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ 22 عاما.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متحدث صهيوني: نتنياهو يزور البحرين “قريبا”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متحدث صهيوني: نتنياهو يزور البحرين “قريبا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).