بارزاني يلتقي في بغداد مع قادة سنة يتقدمهم صالح المطلك

2018/11/23 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني اجتماعا في بغداد مع قادة سنة يتقدمهم صالح المطلك.

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