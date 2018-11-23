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مكتب التحقيقات الفيدرالي يرصد 3 ملايين دولار للإبلاغ عن لاريجاني
2018/11/23 | 12:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة قدرها 3 ملايين دولار للإبلاغ عن معلومات تؤدي إلى اعتقال أوإدانة رجل إيراني يدعى حسين أحمد لاريجاني (55 عاما).

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