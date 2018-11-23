2018/11/23 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات صينية رسمية، أن عدد الصينيين المقيمين الدائمين في بكين، قد انخفض لأول مرة منذ عقدين وبلغ 21.707 مليون نسمة عام 2017، بتراجع قدره 22 ألف نسمة قياسا بـ2016.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ عقدين .. بكين تُسجل تراجعا ملموسا في عدد سكانها) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ عقدين .. بكين تُسجل تراجعا ملموسا في عدد سكانها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).