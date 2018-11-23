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لأول مرة منذ عقدين .. بكين تُسجل تراجعا ملموسا في عدد سكانها
2018/11/23 | 12:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أظهرت بيانات صينية رسمية، أن عدد الصينيين المقيمين الدائمين في بكين، قد انخفض لأول مرة منذ عقدين وبلغ 21.707 مليون نسمة عام 2017، بتراجع قدره 22 ألف نسمة قياسا بـ2016.

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