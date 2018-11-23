طلعت رضوان - خطورة الخلط بين اللغات واللهجات

2018/11/23 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلعت_رضوان خطورة الخلط بين اللغات واللهجاتطلعت رضوان كتب الشاعرعبده الزرّاع مقلا مهما فى صحيفة القاهرة (9أكتوبر2018) بعنوان دال (عاميتنا المصرية: لغة خاصة) ولكنه فى المتن نسى أوتجاهل العنوان فكتب ((العامية لهجة وليست لغة، رغم أنّ بعض المُـتشددين يرون أنّ العامية لغة قائمة بذاتها..إلخ)) ويبدوأنّ الشاعرالمُـبدع تشده حبيبتان: اللغة العربية التى ردّد عنها الوصف غيرالعلمى (الفصحى) لأنّ الفصيح هوالإنسان......

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