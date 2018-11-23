2018/11/23 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #هاتف_بشبوش العمود الفراهيدي والجاهلي وأشياءُّ أخرى ......سأرمي بالنظم النبيل ( قصيدة القافية ) الى كلاب النثر ...فيكتور هيجو مهما حاول الشاعر أن ينتج شعرا غزيرا ونوعياً سيسجل له التأريخ والناس قصيدتين أو ثلاث وفي أكثر ألاحوال أربعة قصائد تتغنى بها الأنام وتظل عبر التأريخ بسراجها المعنوي واللحني الجميل وأما ما تبقى من شعره في كل دواوينه مهما عظم عددها يبقى شعرا وإبداعا عاليا ينم عن التعب وسهر اللي......

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