2018/11/23 | 12:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني دولة السحل ....تسحل مواطنيها إ سْحل لتشويه المواطنينلكن .......ورغم السحل سينتصر المغرب الجميل..........................دولة تسحل المسجون المواطنبإداراتها العمومية إدارات دولة السّحْلللإهانة ......للمس بالكرامة ...بالشهامةوبالعفة ...وبالتاريخ المجيد تاريخ الشهداء ..تاريخ المناضلينمن المجاهد محمد بن عبدالكريم الخطابيثائر الريف الصامدة......

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