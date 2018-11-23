2018/11/23 | 12:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد بالفيديو | روسيا تنفي مقترح سحب القوات الإيرانية من سوريا مقابل رفع العقوبات عنها ..تقرير محمد عماد

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