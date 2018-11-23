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شاهد بالفيديو | روسيا تنفي مقترح سحب القوات الإيرانية من سوريا مقابل رفع العقوبات عنها .. تقرير محمد عماد
2018/11/23 | 12:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | روسيا تنفي مقترح سحب القوات الإيرانية من سوريا مقابل رفع العقوبات عنها ..

تقرير محمد عماد

مصدر الفيديو: 1jImOJ-e7GM

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