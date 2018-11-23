2018/11/23 | 12:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ((واع) توثق بالصور السيول في محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ((واع) توثق بالصور السيول في محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).