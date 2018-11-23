النائب الجربا يدعو الى جعل الجيش بحالة إنذار لمواجهة الأمطار والسيول

2018/11/23 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى- واعدعا النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا، اليوم الجمعة، القائد العام القوات المسلحة إلى جعل الجيش بحالة إنذار قصوى، لمواجهة الأمطار والسيول التي أغرقت بعض المخيمات والقرى في محافظتي نينوى وصلاح الدين.وقال الجربا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الجهة الوحيدة التي لديها إمكانيات الانقاذ حالياً هي القوات المسلحة”.

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