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احباط محاولة سرقة سيارة واعتقال المتهم في الحرية ببغداد
2018/11/23 | 14:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن احباط محاولة لسرقة عجلة من امام دور احد المواطنين في منطقة الحرية شمالي العاصمة.

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