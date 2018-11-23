احباط محاولة سرقة سيارة واعتقال المتهم في الحرية ببغداد

2018/11/23 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، الجمعة، عن احباط محاولة لسرقة عجلة من امام دور احد المواطنين في منطقة الحرية شمالي العاصمة.

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