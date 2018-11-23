أتلتيكو مدريد - برشلونة: مشاهدة البث المباشر والتغطية الخاصة

2018/11/23 | 14:06

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موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

يواجه برشلونة مضيفه أتلتيكو مدريد يوم السبت 24 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.



ستكون المباراة منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 3.

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

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لقراءة التقديم الفني لمباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة

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