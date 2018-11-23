أول لقاء يجمع العبادي وبارزاني بعد أحداث كركوك.. وهذا ما بحثاه

2018/11/23 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس إئتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني والوفد المرافق له، الأوضاع العامة في البلد والحراك السياسي لإكمال تشكيل الحكومة والرؤية العامة للمرحلة المقبلة.وأكد الجانبان بحسب بيان لمكتب العبادي تلقت وكالة كلكامش برس؛ نسخة منه انه “تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المركز والاقليم ضمن […]

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