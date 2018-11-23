اعتقال شخص بتهمة

2018/11/23 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان تلقى موقع "الغدير", نسخة منه, إن" مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي، أشرف بنفسه على عملية القاء القبض على شخص قام بعمل ما يسمى الدكة العشائرية ضمن منطقة الحسينية".واكدت المديرية بحسب البيان, انه" تم تسليمة اصوليا لغرض اجراء اللازم معه".انتهى..م.ر

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