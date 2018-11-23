الحشد يجلي العوائل العالقة بسبب السيول شمالي الشركاط

2018/11/23 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر اعلام الحشد في بيان تلقى موقع "الغدير", نسخة منه, ان" ابطال اللواء 51 يواصلون إجلاء العوائل العالقة بسبب غزارة الامطار وفيضانات الوديان في قرى الحورية الجرناف والخضرانية والسويدان شمال الشرقاط," مبينا, انه "تم تقديم كافة المساعدات الانسانية والطبية للعوائل المتضررة".وأضاف ان "الحشد الشعبي ضمن قاطع صلاح الدين والقوات الأمنية بالتعاون مع الدوائر الحكومية يواصلون جهودهم الإغاثية وتقديم المساعدة للمواطنيين الناجين".انتهى..م.ر

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