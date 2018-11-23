جامعة بريطانية تبحث لتحديد مسار نهر العلقمي في كربلاء

2018/11/23 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن متحف الامام الحسين عليه السلام التابع للعتبة الحسينية المقدسة عن بدء مشروع تتبع وتحديد مسار نهر العلقمي في كربلاء بالتعاون مع احدى الجامعات البريطانية.

وقال مدير المتحف الدكتور علاء ضياء الدين لوكالة نون ، ان تحديد مسار النهر سيكون من خلال الدراسة البحثية التي أعدتها جامعة درهام البريطانية وبإشراف الدكتورة البروفيسور "ميشيل دو كورجي" المختصة بعلم الاثار والذي جاءت الى مدينة كربلاء للاطلاع والبحث عن الاثار القديمة التي يمكن من خلالها تحديد مسار النهر.

واضاف "ان الدراسة كشفت عن وجود اثار تدل على مرور النهر وسط مدينة كربلاء"، مبينا ان "هذه الدراسة ستساهم بتحديد موقع النهر الجغرافي في واقعة الطف في كربلاء قبل 1400عام بشكل علمي ودقيق ".واوضح ضياء الدين "ان مسار النهر يتوقع ان يبلغ طوله 600 كيلو متر ويصل الى جنوب العراق".

واشار الى، ان الدراسة ستكون من خلال كشف التربة على اعماق بعيدة من سطح الارض واستخدام مختبرات علمية لتحليل التربة الاصلية.

واكد ضياء الدين، ان هذه الدراسة تعد أول دراسة علمية تعتمدها أقدم الجامعات في العالم.

إبراهيم العويني

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