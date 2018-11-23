العاصمة بغداد.. اعتقال متهمين بالسرقة والاحتيال وتعاطي المخدرات

2018/11/23 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد اللواء الأول شرطة اتحادية، وبالاشتراك مع مفرزة من مكافحة اجرام حسينية المعامل، من اعتقال متهم بالسرقة في منطقة الفضيلية شرقي

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