الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق: نتابع زيارة بارزاني بغداد بقلق

2018/11/23 | 14:09

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ابدى الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق جاسم محمد جعفر البياتي اليوم الجمعة، "قلقه البالغ" من زيارة مسعود البارزاني الى بغداد، متخوفا من إبرام اتفاقية

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