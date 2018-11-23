English | وظائف


العمل تتسلم ١٠٠ مليار دينار مخصصة للشمول الجديد براتب الحماية الاجتماعية
2018/11/23 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العمل تتسلم ١٠٠ مليار دينار مخصصة للشمول الجديد براتب الحماية الاجتماعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2018/11/23 | 14:10.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تتسلم ١٠٠ مليار دينار مخصصة للشمول الجديد براتب الحماية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تتسلم ١٠٠ مليار دينار مخصصة للشمول الجديد براتب الحماية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).


كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ بسبب السيول.. وفاة 10 أطفال من النازحين جنوب الموصل
⋙ قبل ملحمة توتنهام وتشيلسي | ما أشهر ديربيات لندن؟
⋙ من المدير الفني الأنسب لقيادة الأهلي؟
⋙ وفاق سطيف يفسخ تعاقدة بالتراضي مع المدرب رشيد الطاوسي
⋙ المرصد العراقي: مقتل امرأتين و 5 أطفال في فيضانات بالشرقاط
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | خطبة الجمعة .. الشيخ عبد المهدي الكربلائي - 2018/11/23
⋙ شاهد بالفيديو | شارع المتنبي بغداد ٢٣ تشرين الثاني ٢٠١٨ - ناس وناس - الحلقة ٤٩٢
⋙ بالصور.. الشرطة الاتحادية تنقذ 8 من البيشمركة حاصرتهم السيول
الأكثر شيوعا