نجدة بغداد تعلن اعتقال شخص بتهمة “الدكة العشائرية”

2018/11/23 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، اعتقال شخص بتهمة “الدكة العشائرية” شمال العاصمة.

وذكر بيان للمديرية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي أشرف على عملية القاء القبض على شخص قام بعمل مايسمى الدكة العشائرية ضمن منطقة الحسينية”.

وأشار الى “تسليم المعتقل أصولياً الى الجهات المختصة لغرض اجراء اللازم”.

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