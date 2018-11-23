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سيول تجتاح الشرقاط في صلاح الدين وأنباء عن ضحايا
2018/11/23 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادإجتاحت سيول الامطار قضاء الشرقاط وقرى ومناطق حدودية في محافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر محلي لـ”النور نيوز”، ان “المناطق الشمالية لمحافظة صلاح الدين أبرزها قضاء الشرقاط تعرضت لسيول جراء الامطار، ما اسفر عن سقوط ضحايا بين المواطنين بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف، ان “مجلس محافظة صلاح الدين يدعو الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية الى الاسراع لانقاذ الساكنين في تلك القرى والمناطق”.

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