2018/11/23 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادإجتاحت سيول الامطار قضاء الشرقاط وقرى ومناطق حدودية في محافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر محلي لـ”النور نيوز”، ان “المناطق الشمالية لمحافظة صلاح الدين أبرزها قضاء الشرقاط تعرضت لسيول جراء الامطار، ما اسفر عن سقوط ضحايا بين المواطنين بينهم نساء وأطفال”.

وأضاف، ان “مجلس محافظة صلاح الدين يدعو الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية الى الاسراع لانقاذ الساكنين في تلك القرى والمناطق”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيول تجتاح الشرقاط في صلاح الدين وأنباء عن ضحايا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيول تجتاح الشرقاط في صلاح الدين وأنباء عن ضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).