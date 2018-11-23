2018/11/23 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تساقطت الثلوج في مناطق باقليم كوردستان، في شهدت مناطق اخرى تساقطا غزيرا للامطار.وذكرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان في بيان ان الثلوج تساقطت في مناطق كاني ماسي وقضاء اميدية.واضافت ان موجة من الامطار والثلوج ستجتاح اقليم كوردستان.وشهدت اربيل ومناطق اخرى بالفعل هطول امطار غزيرة منذ ليلة امس الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امطار وثلوج في مدن بكوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امطار وثلوج في مدن بكوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).