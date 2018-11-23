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بارزاني يجتمع مع عمار الحكيم قبل التوجه الى النجف
2018/11/23 | 14:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم في بغداد لبحث ملفات سياسية.المباحثات تخص الملفات المتعلقة مع بغداد تتقدمها ملفات الموازنة ورواتب الموظفين والبيشمركة وتصدير النفط، والية ادارة مناطق النزاع.ومن المقرر ان يبدأ بارزاني عصر اليوم زيارته لمدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد سلسلة لقاءات مع زعماء سياسيين ومسؤولين حكوميين في بغداد، في خطوة قال إنها لـ”تصحيح المسار” بين الجانبين.ويجري بارزاني زيارة لبغداد هي الاولى منذ 2017، وبعد توتر العلاقات بين الجانبين على نحو غير مسبوق، في أعقاب استفتاء الاستقلال.

 

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